Derbytime in der Rheinhalle: Lustenau empfängt Bregenzerwald

Endlich ist es soweit und das lange Warten hat ein Ende. Morgen Samstag kommt es zum ersten Vorarlberg Derby in der Alps Hockey League. Bereits ab 18.00 Uhr trifft der EHC Lustenau in der Rheinhalle auf den EC Bregenzerwald. Nach Spielende findet im VIP-Raum die große Halloween-Partie des EHC Lustenau statt.

Die Vorzeichen für ein spannendes und rassiges Eishockeyspiel zwischen den beiden Lokalrivalen könnten nicht besser sein. Beide Teams benötigen Punkte sowohl für die Alps Hockey League Tabelle als auch für die interne Österreichische Meisterschaft. Im Gegensatz zu Lustenau, die das Spiel am Donnerstag in Gröden für sich entscheiden konnten, kassierten die Wälder am vergangenen Dienstag die erste Heimniederlage in dieser Saison.