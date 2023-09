Derbysieg zum Start für Lauterachs Handballer

Vergangenen Samstag bestritten die Herren des HcB Lauterach das erste Spiel der neuen Saison, in der Mittelschule Lauterach, gegen das Bregenz Handball Futureteam. Die 3 Neuzugänge aus Bregenz (Maid Seferagic, Niklas Daum und Elias Daum) konnten das ganze Team mit ihrer Motivation und ihrem Feuer anstecken - und so gelang es den Jungs von der ersten Minute an keine Führung der Gegner zuzulassen.