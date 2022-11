Derbyerfolg für HC Lauterach in Bregenz

Für die Hofsteig-Truppe war es der dritte Sieg auswärts.

Die Gäste fanden besser und konzentrierter in die zweite Halbzeit und konnten den Spielstand in der 34. Spielminute wieder zu ihren Gunsten drehen (13:14). Darauf hatten die Montfortstädtler eine schnelle Antwort, konnten erneut in Spielminute 44 mit 19:18 in Führung gehen, doch die Lauteracher konnten in der heißen Phase der Partie noch einmal ordentlich das Gas anziehen, nutzen die Fehler der Bregenzer eiskalt aus und konnten somit ab der 55 Spielminute den Spielstand auf 20:23 zu ihren Gunsten drehen. In den letzten Minuten wurde es aufgrund von doppelter Unterzahl der Hofstädtler nochmals spannend, doch man konnte am Ende den wohlverdienten Auswärtssieg eintüten, Endstand 24:25.