Derby zum Saisonabschluss

Mit Spielen gegen die Alterskollegen des EHC Lustenau und gegen Villach endet für das U17 Team der Rheintal Bulldogs die Eishockeysaison.

Dabei konnten die U17-Cracks der Bulldogs trotz der verschiedenen Corona-Maßnahmen in der Schweizer Nachwuchsliga tolle Erfolge feiern. Während das U17-A Team am Ende den fünften Rang belegte, sicherte sich das Top-Team der Rheintal-Bulldogs in dieser Altersklasse den tollen zweiten Rang. Zum Saisonausklang vor der Sommerpause warten Ende März in Villach noch zwei Spiele gegen den VSV und am kommenden Wochenende das Ländlederby gegen den EHC Lustenau. Spielbeginn zum Hockeyklassiker im Dornbirner Messestadion ist am Samstag, 12. März um 18 Uhr und die jungen Hockeycracks freuen sich auch über Fans. MIMA