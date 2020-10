Derby mit dem Comeback in der Sporthalle am See

HC Hard mit Dominik Schmid trifft im Heimspiel auf den noch ungeschlagenen HC Schwaz/Tirol.

Am Samstag, den 10.10.2020 empfängt der ALPLA HC Hard das Team Sparkasse Schwaz Handball Tirol in der Sporthalle am See. Spielbeginn gegen die Tiroler ist um 18.00 Uhr.

In der 6. Runde der spusu LIGA kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit ALPLA HC Hard Abgang Gerald Zeiner und seinem neuen Team aus Schwaz, welches in der spusu LIGA Meisterschaft einen Bombenstart hingelegt hat – 5 aus 5! Trainer Frank Bergemann kann mit der bisherigen Leistung seiner Mannschaft mehr als zufrieden sein, sind sie in den letzten fünf Begegnungen doch ungeschlagen.

Der ALPLA HC Hard hat nach den fünf bisher gespielten Partien eine etwas weniger erfreulichere Bilanz vorzuweisen. Besonders die langen Auswärtsfahrten sind den Roten Teufeln bis dato nicht allzu gut bekommen. Sowohl bei SG INSIGNIS Handball WESTWIEN, als auch beim ERBER UHK Krems und kürzlich bei der HSG Holding Graz gab es nichts zu holen. Das 95. Ländle-Derby gegen Bregenz Handball konnten die Roten Teufel dann aber souverän für sich entscheiden und auch das erste Heimspiel der Saison gegen den SC kelag Ferlach führte zu Punkten. Am Samstag wollen die Harder, getragen vom Rückenwind des heimischen Publikums, die Punkte erneut im Ländle behalten und sich die nächsten zwei Punkte in der spusu LIGA Meisterschaft sichern und damit die Siegesserie der Adler beenden.

Nach sieben erfolgreichen Jahren bei den Roten Teufeln vom Bodensee wechselte der 32-jährige Niederösterreicher Gerald Zeiner nun mit Beginn der neuen Saison nach Schwaz. „Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und anhand der Spielergebnisse sieht man, dass das Zusammenspiel und die Leistung der Mannschaft passen. Ich bin sehr zufrieden“, zeigt sich Zeiner erfreut. „Sieben Jahre in Hard ist eine lange Zeit und es sind natürlich auch Freundschaften entstanden. Ich freue mich daher sehr, am Samstag wieder zurück in die Teufelsarena zu kommen und die Mannschaft zu treffen. Es darf ein spannendes, aber bestimmt auch hartes Spiel erwartet werden. Beide Seiten werden sich nichts schenken und am Ende wird das Team mit der besseren Deckung gewinnen“, gibt Gerald Zeiner, Sparkasse Schwaz Handball Tirol einen ersten Ausblick auf die Partie in Hard.

Die Roten Teufel vom Bodensee warten weiterhin sehnsüchtig auf die Rückkehr des Kapitäns Dominik Schmid, welche für das Heimspiel kommenden Samstag erwartet werden darf. „Ich trainiere seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft mit und freue mich, mein Comeback zu geben. Ich bin zwar natürlich noch nicht bei 100%, aber für ein paar Spielminuten bin ich bereit. Ich freue mich schon auf das Duell mit unserem "alten" Weggefährten Gerry Zeiner und ich hoffe auf ein gutes Spiel mit dem besseren Ende für uns“, so Dominik Schmid, Kapitän ALPLA HC Hard.

„Es freut uns sehr, dass Dominik Schmid den Trainingsbetrieb mit der Mannschaft wieder aufnehmen hat können. Er macht einen guten Eindruck und ich denke, dass Dominik beim Heimspiel sein Comeback feiern und uns gegen Schwaz helfen kann“, lautet die Einschätzung des sportlichen Leiters des ALPLA HC Hard, Thomas Huemer.

Boris Zivkovic befindet sich nach seiner Verletzung im letzten Spiel gegen Graz nach wie vor in Behandlung. Auch im Kurz-Trainingslager des Männer Nationalteams musste Boris pausieren und konnte aufgrund seiner Blessur nicht am Training teilnehmen. „Wir werden alles versuchen, um Boris bis Samstag wieder entsprechend auf Spur zu bringen“, berichtet Huemer weiter.

„Am Samstag wollen wir wieder mit unserem Angriff überzeugen, das hat bisher auch ganz gut funktioniert. Das Steigerungspotenzial liegt in der konsequenten Deckung, die es in dieser Partie von der ersten Sekunde an zu verteidigen gilt. Wir wollen wieder über 60 Minuten unsere Leistung bringen und unseren Auftrag erfüllen, das ist alles, was zählt“, hält Thomas Huemer abschließend fest.

6. Runde spusu LIGA 2020/21