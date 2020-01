Der zweite Winterzauber war ein voller Erfolg

Kreativität ohne Grenzen beim Fest der Mittelschule Baumgarten.

Dornbirn. „Das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben!“ Wolfgang Karlinger, ehemaliger Direktor und Inspektor meinte das nicht etwa als Rüge. Ganz im Gegenteil. Als Gast in der Mittelschule Baumgarten letzten Freitagabend zeigte er sich vollauf begeistert von dem, was 250 Schüler mit ihren Lehrern einstudiert hatten und als fulminantes Programm auf die extra aufgebaute Freilichtbühne brachten. Auf Schnee wurde ganz einfach verzichtet, etwas davon sah man immerhin auf dem Staufen, der hinter den bunt beleuchteten Birken hervorblitzte, solang es noch etwas hell war. „An unserer Schule ist das kreative Potential groß und wir können sozusagen aus dem Vollen schöpfen“, bekräftigte Direktorin Ulrike Mersnik. Und das wurde schon mehrfach bewiesen. Das als Winterzauber angekündigte Fest auf dem Schulhof beeindruckte und verzauberte die in Scharen gekommenen Besucher, darunter Schulqualitätsmanagerin Monika Steurer und Stadtrat Markus Fäßler.