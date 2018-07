Der zweifache Meister als erste Herausforderung

Der FC Dornbirn bekommt es zum Auftakt mit dem regierenden RLW-Champion Anif zu tun

Die letzten beiden Saisonen war der zweifache Champion in der Regionalliga West, USK Anif, allein auf weiter Flur. Die Salzburger mit Meistermacher Thomas Hofer dominierten die höchste Amateurklasse Österreichs im Westen in eindrucksvoller Manier und hatten auf den Rest der teilnehmenden Mannschaften einen unglaublich großen Vorsprung an Punkten. Ausgerechnet zum Meisterschaftsauftakt 2018/2019 gastiert Anif auf der Dornbirner Birkenwiese. Anif hat die letzten 21 (!) Auswärtsspiele in Folge (17 Siege und vier Remis) nicht mehr verloren und kommt aber mit einer fast neuen Truppe in die Messestadt. Die letzte Niederlage auf fremden Platz liegt schon fast zwei Jahre zurück (5. November, 1:2 in Grödig). „Wir hatten einen extremen Aderlass in der Übertrittszeit und muss nun eine junge Mannschaft komplett neu formen. Der Kader ist zudem klein. Es wird viel schwieriger als in den Vorjahren. Wir sind nicht Topfavorit, viele Klubs haben das Zeug heuer den Titel zu holen“, bremst Anif-Trainer Thomas Hofer die Erwartungshaltung. Mit Torjäger Marco Hödl (29 Tore), Sebastian Wachter, Patrick Greil, Philipp Stadlmann, Goalie Josef Stadlbauer, Luca Radulovic, Philipp Scherz und Janjic stehen dem Meister Anif gleich acht Leistungsträger nicht mehr zur Verfügung. Anif fehlt in der Partie in Dornbirn auch der starke Kicker Marco Oberst. Anif und Grödig haben kräftig abgespeckt, die Liga wird viel ausgeglichener.