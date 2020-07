"Der Zusammenhalt in der Gemeinde ist nochmals gestiegen"

Bürgermeister Gerd Hölzl über aktuelle Entwicklungen und die Coronakrise

Koblach. Als Nachfolger von Langzeitvorgänger Fritz Maierhofer ist Gerd Hölzl (53) erst seit September des vergangenen Jahres in Amt und Würden. Nun musste er sich gleich einer der größten Herausforderungen für die Gemeinde der vergangenen Jahrzehnte stellen: Dem richtigen Umgang mit der Corona Pandemie. Koblach kam dabei mit einem blauen Auge davon, insgesamt wurden zehn infizierten Personen registriert, aktuell ist noch ein Erkrankungsfall offen, Tote gab es zum Glück nicht zu beklagen. Für Bürgermeister Hölzl ein Zeichen für den guten Zusammenhalt in der Gemeinde, der besonders die gegenseitige Nachbarschaftshilfe hervorstreichen möchte. Der im Gemeindeamt eingerichtete Krisenstab besteht zwar formell weiterhin, so richtig zum Einsatz gekommen ist er aber nie wirklich, man habe die gestellten Aufgaben ruhig und besonnen abgearbeitet. Auch das Haus der Generationen Koblach wurde von der Pandemie bisher verschont und verzeichnete keinen einzigen Fall, Hölzl streicht hier die Zusammenarbeit mit dem Haus Götzis und der Marktgemeinde heraus. So habe sich nebenbei auch noch die enorme Bedeutung der Nahversorger und der lokalen Produzenten gezeigt, die in Zeiten der Krise noch mehr geschätzt wurden.