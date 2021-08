Der Zirkus kommt in die Stadt: Freakwave Bregenz

Welche Rolle Zirkus-Artisten beim Comeback des Festivals in Bregenz spielen, erklärt Sebastian Gerer von der Zirkushalle Dornbirn im Gespräch mit VOL.AT.

Eine Woche vor dem Auftakt für die Freakwave Parade am kommenden Mittwoch war VOL.AT zu Gast in der Zirkushalle Dornbirn. Zirkuspädagoge und Artist Sebastian Gerer gewährt Einblick in das bunte Treiben, das die Besucher erwartet. Neben spektakulären Zirkus-Acts wie den Funky Monkeys zeigen heimische Kleinkünstler ihr Können, stilecht in einem nagelneuen Zirkuszelt auf der Wiese des Bregenzer Strandbades.