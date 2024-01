"Der Weißer Ring": Spannendes Skirennen mit Promis und sozialem Engagement

Diesen Samstag findet das legendäre Skirennen "Der Weiße Ring" in Lech Zürs statt. Ein Event, das nicht nur Skibegeisterte anlockt, sondern auch für einen guten Zweck steht.

Am Samstag versammeln sich Skifahrer in Lech Zürs am Arlberg für eines der aufregendsten Ereignisse der Skisaison – "Der Weiße Ring". Es ist ein wahrhaft legendäres Rennen, das Skifahrer auf einer beeindruckenden Strecke von rund 22 Kilometern rund um das Omeshorn herausfordert.