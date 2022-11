Der weihnachtliche "Gising‘r Geheimtipp"

Gisinger Adventmärktle öffnet bald die Pforten.

FELDKIRCH Am letzten Novemberwochenende ist es wieder so weit: Der größte saisonale Familientreffpunkt in Gisingen öffnet die Pforten. Das beliebte Gisinger Adventmärktle am Schulplatz der Volksschule Sebastianplatz sorgt auch dieses Jahr für vorweihnachtliche Einstimmung. Als Geheimtipp gehandelt erlebt der Adventmarkt jedes Jahr einen noch stärkeren Zulauf. Das Geheimnis des nun schon zum 23. Mal stattfindenden Weihnachtsmarktes soll am Ambiente liegen – dem schönen Schulplatz und den geschmückten Linden – und auch an der Qualität der Produkte und der nachhaltigen Organisation mit langjährigen Partnern, Freunden, Vereinen und Standbetreibern, weist WIGI-Vizeobmann Wolfgang Ender hin. Die Gisinger Milchsüppl‘r leisten bereits viele Jahre einen großen Beitrag zum Auf- und Abbau und sind somit maßgeblich am guten Gelingen des Marktes beteiligt. Ein großer Christbaum und ein schönes Rahmenprogramm runden das Wohlgefühl ab und laden zum Verweilen ein.