Der Weg zurück zur inneren Stärke

Sozialarbeiterin Jasmine Riedmann durchlebte eine Krise mit Panikattacken.

Dornbirn. „Von einer Stunde auf die andere war nichts mehr so, wie es vorher war“, spricht Jasmine Riedmann über ihre bittere Erfahrung. Eine Fürsprecherin zu sein für andere Menschen fasziniert die in Lustenau Aufgewachsene und zeichnet sie aus. Dass sie „wahnsinnig gern in die Schule gegangen ist“, teilt sie freilich nicht mit allen Schülern und nach der Matura am BGD wäre ein Jura- oder Medizin-Studium vielleicht naheliegend gewesen, meint sie. „Manche wunderten sich, dass ich an die Sozialakademie in Bregenz ging“, erinnert sie sich. Als erste Lernfelder bezeichnet die frühere Kunstturnerin, dass sie während der Schulzeit Trainerin der Kleinen im Turnverein war und sich im Culture Factor Y Einblick in die Jugendarbeit verschaffen konnte. Mit 17 jobbte sie in einem Café und später bezahlte die Arbeit im Gastgewerbe neben dem Studium ihren Lebensunterhalt.