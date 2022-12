Der Weg zum Glück und ein rasender E-Sport-Eventmanager

Am Montag sind Embodiment-Coach Anna Allgäuer und der Livemarketing-Experte Andreas Kaljo zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Anna Allgäuer spricht als Coach in ihren Vorträgen unteranderem über die Theorie der drei Gehirne, also die Wechselwirkung von Gehirn, Herz und Darm. Das Bindeglied und der Motor für ein allgemein besseres Wohlbefinden sei alles das, was die Feldkircherin unter dem Begriff "Embodiment" zusammenfasst. Was darunter genau zu verstehen ist und ob ihr das eigene Unglück zum Glück verhalf, beantwortet Allgäuer am Montag im Interview mit VOL.AT-Chefreporter Marc Springer.