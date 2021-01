Der Weg zu sich selbst

Die Katholische Arbeiterbewegung organisiert auch 2021 wieder Jakobswege.

Dornbirn/Götzis. Knapp 700 Mitglieder, davon allein ein Drittel aus Dornbirn Lustenau zählt die Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung (KAB) Vorarlberg. Die KAB ist eine Teilorganisation der Katholischen Aktion der Diözese Feldkirch und eine gemeinschaftliche Bewegung, die sich an christlich sozialen Werten orientiert. Ziel und Zweck der Bewegung ist das Miteinander in einer positiven Gemeinschaft. „Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und treten für Menschenwürde, Friede und soziale Gerechtigkeit in allen Bereichen des Lebens ein. In unserer schnelllebigen Zeit, in der uns Menschen hohe Leistungsanforderungen in Beruf und Alltag begegnen, kann eine Gemeinschaft eine wertvolle Stütze und Orientierung sein“, erklärt Klaudia Savarik vom Verein.