Der Weg ist das Ziel

Drei „Rollhockeyaner“ mit dem Fahrrad auf Pilgerreise.

Dornbirn. Eine besonders herausfordernde Strecke sich aus Dornbirn zu verabschieden hat Angel Mirantes, der scheidende spanische Goalie des RHC Dornbirn gewählt. Mit dem Fahrrad geht es auf dem Jakobsweg in seine Heimat. In Begleitung von Kapitän Roche Brunner und Thomas Kessler wollen die Ex-Teamkameraden den 2.200 km langen Weg mit 20.000 Höhenmeter nach Santiago de Compostela in 25 Tagen per Fahrrad zurücklegen. Dabei durchreisen die drei Rollhockey-Cracks vier Länder und müssen im Schnitt 85 bis 90 km pro Tag zurücklegen, um ihr Ziel zu erreichen. Nach intensiver Planung wurden die drei Abenteurer kürzlich von Fans und Freunden bei der Stadthalle Dornbirn mit viel Applaus verabschiedet. Mit schwerem Gepäck, großer Erwartung und voller Tatendrang startete das Trio ins große Abenteuer.

Die Wahl dieses Unternehmen in Angriff zu nehmen kam nicht von ungefähr, stammt doch Angel Mirantes aus der Provinz A Coruña, wo sich das Ziel des Jakobsweges Santiago de Compostela befindet. Nach neun schönen Jahren in Dornbirn tritt Angel die Heimreise per Fahrrad an. „Es ist uns eine große Freude den langjährigen Teamkollegen in seine Heimat begleiten zu können,“ freuten sich Roche und Thomas beim Aufbrechen auf die große Tour.