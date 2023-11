Der Weg des FC Schwarzach trägt erste Früchte

Die Kicker aus der Hofsteiggemeinde sind in der 5. Landesklasse das Maß der Dinge.

Schwarzach. Im vergangenen Frühjahr haben es sich einige junge, engagierte Schwarzacher zur Aufgabe gemacht, den örtlichen Fußballverein, der in den vergangenen Jahren schwierige Zeiten erlebt hatte, wieder auf eigene und vor allem gesunde Beine zu stellen. Mit der Rückkehr von mehreren ehemaligen, zu höherklassigen Clubs abgewanderten Spielern aus der Gemeinde sowie der Einbindung von Kickern aus dem eigenen Nachwuchs ist es Trainer Marcel Praml auf Anhieb gelungen, eine schlagkräftige Truppe zu formieren. Der Kader besteht aus knapp 30 Spielern, weshalb in der nächsten Saison die Gründung einer 1b-Mannschaft angedacht ist. „Wir sind stolz darauf, dass viele Sponsoren sowie Fans unseren Weg unterstützen und kein Geld für die Spieler fließt“, ist aus dem Vereinsvorstand zu vernehmen.

Die Kampfmannschaft des FC Schwarzach, die im Sommer in die Meisterschaft des Vorarlberger Fußballverbandes eingestiegen ist, muss sich nun von der untersten Liga, der 5. Landesklasse hocharbeiten. Dieses Vorhaben scheint zu gelingen, denn das Team konnte elf der zwölf Partien in der Hinrunde – meistens mit mehreren Treffern Differenz – für sich entscheiden. Ein Remis gegen die Spielgemeinschaft Hörbranz/Hohenweiler war der einzige „Ausrutscher“, die Tordifferenz von 66:10 spricht eine deutliche Sprache. Der 20-jährige Felix Schneider ließ schon 24 Mal die gegnerischen Netze zappeln, so oft wie kein anderer Goalgetter in Vorarlbergs Fußballligen. Natürlich überwintern Kapitän Alexander Rath & Co. überlegen auf Platz eins und der Herbstmeistertitel wurde gebührend gefeiert.