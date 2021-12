Der VEU Feldkirch droht sogar die Rote Laterne

Gegen den Letzten Vienna Capitals II hat die Lampert-Truppe noch eine Rechnung offen.

Die BEMER VEU Feldkirch empfängt am Samstag die Vienna Capitals Silver. Im Spiel der beiden Tabellennachzügler möchten die VEU Cracks unbedingt punkten, denn bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit würde den Montfortstädtern die rote Laterne drohen. Die Wiener zeigten zuletzt sehr gute Leistungen und haben zwei der letzten Drei Partien gewonnen. So rückten sie den Feldkirchern bei gleich vielen absolvierten Spielen auf zwei Punkte nahe. In der ersten Begegnung zog die Mannschaft von Headcoach Michael Lampert mit 4:0 den Kürzeren. Damals ließen die Feldkirchers sehr viele Chancen ungenützt.