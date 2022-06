Der UTC Egg ist nach Herzschlagfinale Wälder Tennismeister

Die Mittelwälder Cracks drehten die Partie gegen Alberschwende im letzten Augenblick.

Riefensberg. Das mit Spannung erwartete Endspiel in der Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaft im Tennis in der A-Liga zwischen Seriensieger UTC Egg und dem UTC Alberschwende, das auf der Anlage des TC Riefensberg zur Austragung kam, war nichts für schwache Nerven. Nach den Herreneinzeln führten die Vorderwälder dank der Siege von Manuel Gmeiner, Florian Bereuter, André Eiler und Anton Berlinger bereits mit 4:0. Ein weiterer Erfolg aus den verbleibenden fünf Partien hätte somit zum ersten Wälder Meistertitel in der Alberschwender Vereinsgeschichte gereicht – doch es kam anders.