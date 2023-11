Der umgekehrte Adventkalender

Mit einer schönen Aktion starten die Dornbirner Pfarreien in den Advent.

Dornbirn. Mit dem Advent beginnt eine besondere Zeit. Viele öffnen ihre Adventkalendertürchen und freuen sich über eine kleine Überraschung. Die Dornbirner Pfarren haben sich für den heurigen Advent eine Aktion unter dem Motto „Wie wäre es, wenn man die Freude in diesem Jahr einmal weiterschenkt?“ überlegt. „Freude weitergeben kann man mit unserem umgekehrten Adventskalender, aus dem man nichts herausnimmt, sondern in den man jeden Tag eine Kleinigkeit hineinlegt für Menschen, denen es am Nötigsten fehlt“, erklärt Nora Bösch, Pastoralleiterin der Katholischen Kirche Dornbirn.

Und so funktioniert der etwas andere Adventskalender: Man holt sich diesen in Form einer großen Papiertasche mit Anleitung in einer der Dornbirner Pfarreien. Ab Samstag, 2. Dezember erhält man den Kalender auch auf dem Christkindlemarkt in Dornbirn. „Danach kann man der Papiertasche einen guten Platz im Advent geben, wo man sie nicht vergisst, sie eventuell bemalen oder weihnachtlich gestalten und jeden Tag mit einer Kleinigkeit befüllen“, so Bösch. Befüllt werden kann die Adventskalender-Tasche z.B. mit haltbaren originalverpackten Lebensmitteln (z.B. Nudeln, Reis, Kaffee, Kakao, Zucker, Fertiggerichte), Hygieneartikeln, oder kleinen weihnachtlichen Geschenken wie Kerzen, Gutscheine und anderen kreativen Ideen.