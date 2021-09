„Der Trend zum Wasser hält an“

Der Fischereiverein Dornbirn hatte zur Jahreshauptversammlung geladen.

Martin Hämmerle blickte zurück auf ein Vereinsjahr, das, vor allem zu Beginn, stark von der Corona-Pandemie geprägt war. Die Vereinsarbeit konnte nicht in gewohntem Ausmaß stattfinden – auch eine normale Kartenausgabe war nicht möglich. Doch das abgelaufene Vereinsjahr hatte auch seine positiven Seiten. „Die Saison 2021 war in Bezug auf die Wasserführung deutlich besser als die anderen Saisonen. Dank dem nassen Juli war der Wasserstand der Gewässer höher und die Wassertemperatur niedriger als die Jahre davor“, berichtete Martin Hämmerle.

Rege genutzt werden die Fischereimöglichkeiten im Bödelesee – wie lange dies noch möglich sein wird, ist fraglich. Der See, der erst 2015 ausgebaggert wurde, weist schon wieder starke Verlandungen auf. Ein großer Anteil der Fischerkarten entfällt auch auf den Alten Rhein, der in einer Pächtergemeinschaft mit dem Fischereiverein Hohenems bewirtschaftet wird. Auch an der unteren Ach wird fleißig gefischt – 139 Personen, davon 23 Jugendliche besitzen hier die Fischerei-Berechtigung. Die Beeinträchtigungen durch die aktuell durchgeführten Ufermauersanierungen sowie durch die Arbeiten im Bereich Rappenloch halten sich bislang in Grenzen.