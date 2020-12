Der Traum von Tokio lebt weiter

Mit seinem besten Karriere-Ranking geht der Dornbirner Rollstuhlsportler Thomas Flax in die Winterpause.

Die Paralympics 2020 in Tokio waren das große Ziel von Thomas Flax und die Qualifikation für die Sommerspiele hatte der Dornbirner bereits fast schon in der Tasche. Doch dann kam Corona und die Olympischen Spiele wurden um ein Jahr verschoben. Flax hatte dann die Wahl – ein Jahr hartes Training und viel Aufwand einfach so verstreichen zu lassen oder weiter hart zu arbeiten, damit der Traum doch noch wahr wird. Der Dornbirner entschied sich für letzteres und nutzte den Sommer um in Sachen Training nochmals durchzustarten. Nach einer sehr intensiven Trainingsphase ging es im September mit den ersten internationalen Turnieren wieder los und Thomas Flax hat gezeigt, dass der Grundstock für internationale Turniere reichen kann.