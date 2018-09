Der Traum der „Green Hill School“

Cornelia Caldonazzi und Erwin Buttazoni organisieren eine Charity-Ausstellung in Bregenz

Die Plakate und Einladungen sind gedruckt, die Kunstwerke stehen bereit, jetzt hofft Kurator Erwin Buttazoni auf eine gute Veranstaltung: Am Dienstag, 2. Oktober, wird zur Benefizvernissage in die Bregenzer LuSt-Bar (Inselstraße 8) geladen. Unterstützt wird durch den Erlös der Ausstellung, für die eine Vielzahl Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke zur Verfügung gestellt haben, die Umsetzung der „Green Hill School“ in Kashmir. Cornelia Caldonazzi setzt sich seit Jahren mit sehr viel Elan und Herzblut für den Neubau dieser Schule ein. Die Schlinserin ist erst kürzlich wieder aus der Region nordöstlich von Pakistan, der heute von Indien, Pakistan und der Volksrepublik China gleichermaßen beansprucht wird, zurückgekehrt. Das Land fasziniert sie seit ihrem ersten Besuch vor sechs Jahren „Damals machte ich mit einer Freundin eine Trekkingtour und kam in ein kleines Himalayadorf auf 3.800 Metern Meereshöhe.“ Ganz spontan fragte sie den Direktor der Schule, ob Freiwillige dort mitarbeiten können. So verbrachte sie zwei Sommerferien dort und musste erst mal selbst vieles lernen. „All unsere pädagogischen Errungenschaften, all meine Kenntnisse musste ich beiseitelegen und mich auf den Moment einlassen.“ In Kashmir lernte sie Leute kennen, die daran interessiert waren, Bildung auch in abgelegene Täler zu bringen. „Es ging ganz konkret um eine Talschaft, die keine Schule hatte. Ich war sofort Feuer und Flamme. Ich verstand, dass Bildung für die Menschen dort die einzige Chance ist, aus der Armut herauszukommen.“