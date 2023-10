Der Trauer Ausdruck geben

Hospiz Vorarlberg macht zu Allerheiligen auf verschiedene Trauerangebote aufmerksam

So sind beispielsweise trauernde Frauen und Männer am Dienstag, 14. November, von 9 bis 11 Uhr zum TrauerWeg eingeladen – in der Natur sind die Teilnehmer*innen dazu eingeladen, Erinnerungen auszutauschen, dem Leben zu begegnen sowie neue Wege zu finden und zu gehen. Treffpunkt ist im St. Arbogast in Götzis (Parkplatz Gasthaus Schützen). Ein weiterer TrauerWeg wird eine Woche später, am 21. November, von 14 bis 17 Uhr in Rankweil angeboten, Treffpunkt ist der „Parkplatz Schafplatz“ gegenüber der Agrargemeinschaft.

In Batschuns, Vandans und Feldkirch-Levis sind in den Tagen rund um Allerheiligen Trauerräume eingerichtet. Interessierte sind eingeladen, an diesen Orten zu verweilen, der Trauer durch kleine symbolische Handlungen Ausdruck zu verleihen und in guten Texten Trost und Verständnis für die persönliche Situation zu finden. Der Trauerraum in der Friedhofskapelle Batschuns ist bis 10. November tagsüber geöffnet, in der Alten Pfarrkirche Vandans sowie in der Kapelle beim Friedhof Levins sind noch bis 5. November Trauerräume eingerichtet. Ebenfalls empfehlenswert: Am Freitag, 24. November, lädt Hospiz Vorarlberg um 19 Uhr in den Kulturverein Bahnhof Andelsbuch zu einem Filmabend „Verlust & Trauer“. Im Anschluss an einen Kurzfilm steht ein Austausch auf dem Programm.