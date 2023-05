Der Torkel wird wiederbelebt

Der Mosttorkels in Altenstadt ist seit 2015 nicht mehr in Betrieb. Die Stadt hat das Gebäude gekauft. Um den Erhalt zu sichern hat sich ein Verein zu gründen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das historische Gebäude sowie die Tradition des Mostens zukünftigen Generationen erhalten bleiben.

Erste Hinweise auf den Mosttorkel an der Reichsstraße finden sich in einem Protokoll einer Gemeindeausschusssitzung aus dem Jahre 1868. Damals wurde die Gemeinde mit dem Wiederaufbau eines nach einem Brand zerstörten Torkels beauftragt. Nomineller Eigentümer von diesem wurde seinerzeit der Illbaufonds. Im Jahre 1906 kam es zum Verkauf des Torkels an eine neu gebildete Genossenschaft namens „Torkel-Interessentschaft“ unter Obmann Michael Böckle.

Der Mosttorkel in der Reichsstraße ist heute der einzig noch Verbliebene von ursprünglich mindestens vier Torkeln in Altenstadt. Im Jahre 1917 wurden hier nicht weniger als 300.000 Liter Obstsaft gepresst. Gemostet wurde von Anfang September bis weit in den Herbst hinein und das von früh morgens bis weit in die Nacht, teilweise sogar bis nach Mitternacht.