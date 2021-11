Der Torhunger von Brunold und Co. war kaum zu stillen

Klarer 6:2-Auswärtssieg der FC Dornbirn Frauen in Landhaus.

Der Torhunger von Titelaspirant FC Dornbirn war in Landhaus in Niederösterreich kaum zu stillen. Dabei fehlte Dornbirn Torfrau Lorena Bodemann und die Spielerinnen Vanessa Hartmann und Chiara Dünser. Nur mit zwölf Feldspielerinnen und zwei Goalies reiste Dornbirn nach Niederösterreich. Ein halbes Dutzend Treffer gelang der Elf um Trainer Urs Mathis. Dabei schoss die Niederländerin Renee Nienke Zoutewelle und Regisseurin Carina Brunold je ein Doppelpack, einmal trafen Kapitänin Caroline Fritsch und US-Spielerin Catherine Irene Nolan ins Schwarze. Der vierte Erfolg in der Fremde bringt FC Dornbirn auf den dritten Tabellenplatz. Die Rothosen-Frauen liegen nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter SPG Kleinmünchen/BW Linz und dem Zweiten Krottendorf.