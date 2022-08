"Der Tod von Prinzessin Diana löste eine noch nie dagewesene Massentrauer aus"

Adels-Expertin Lisbeth Bischoff war am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am Mittwoch jährt sich der Todestag der "Königin der Herzen" zum 25. Mal. In "Vorarlberg LIVE" sprach die Adelsexpertin über das bewegte Leben von Diana Spencer.

Der Grund dafür, dass Prinzessin Diana auch 25 Jahre nach ihrem Tod so populär, wie kaum ein anderes Mitglied der Königsfamilie, ist, sieht Bischoff in der Tatsache, dass Dianas Leben gezeigt hat, wie nah Glück und Unglück beieinander liegen. Sie war reich, lebte im Königshaus, hatte alles und dennoch wurde sie betrogen und war unglücklich.

Die Nacht, als Diana starb, hat Bischoff noch gut in Erinnerung. "Ich war noch wach und habe gehört, dass Diana mit ihrem damaligen Freund Dodi al-Fayed verunglückt ist. Natürlich habe ich dann die Nachrichten verfolgt, bis ich um 4.35 Uhr die Meldung bekam, dass Diana verstorben ist. Die BBC hat daraufhin tagelang über den Tod von Diana gesendet, so eine Massentrauer hat es zuvor noch nicht gegeben." Wer trägt Schuld an Dianas Tod? "Ich würde nicht von Schuld reden, es war eine Verquickung von diversen Umständen", so die Adelskennerin. Das Königshaus hat sich durch Diana auf alle Fälle dauerhaft verändert.