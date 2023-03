Der Titelverteidiger Bregenz will ins Halbfinale

Der Kampf um das Final4 Ticket: Bregenz Handball empfängt BT Füchse.

In der Liga standen sich die Mannschaften in der heurigen Saison bereits zweimal gegenüber. Das Hinspiel in Bruck konnten die Füchse mit 32:30 für sich entscheiden. Beim Rückspiel revanchierten sich die Festspielstädter für die erste Saisonniederlage und gewannen vor heimischem Publikum mit 33:27.

Headcoach Michael Roth: „Nach vier Ligaspielen steht mit dem ÖHB-Cup-Viertelfinale das nächste wichtige Spiel bereits unmittelbar bevor. Als Titelverteidiger wollen wir auch in diesem Jahr unbedingt das Ticket für das Final4 lösen. Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben und das Spiel mit unseren Fans im Rücken bestreiten werden. Die Füchse haben in den letzten Wochen sehr gute Ergebnisse gezeigt, was deutlich macht, dass wir am Samstag eine Topleistung brauchen, um sie zu schlagen. Mit dem wichtigen Punktegewinn in Ferlach, konnten wir unser Selbstbewusstsein am vergangenen Wochenende stärken. Auch die angeschlagenen Spieler steigen langsam wieder ins Training ein. Zusätzlich haben Dian Ramić, Alexander Wassel und Matthias Brombeis, die in den letzten Wochen wenig Spielzeit bekommen haben, sehr gute Leistungen gezeigt. Wir gehen zuversichtlich und hochkonzentriert in die Partie und werden alles geben, um ins Final4 einzuziehen.“