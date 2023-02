Der tiefste Pool der Welt

Das "Deep Dive Dubai" befindet sich, wie der Name schon verrät in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Es handelt sich dabei um den tiefsten Pool der Welt. Das Tauchbecken ist 60,02 Meter tief und fasst 14 Millionen Liter Wasser. Eröffnet wurde das Deep Dive Dubai im Jahr 2021. Dieser Pool ist aber nicht zum Schwimmen, sondern zum Tauchen gedacht. Je nach Erfahrung können Touristen unterschiedliche Tauchgänge buchen, es ist also für Anfänger, sowie für Tauchexperten etwas Passendes dabei.

Wer jetzt denkt, dass das Deep Dive Dubai ein ganz normal aussehendes Becken ist, der liegt falsch. Es befindet sich nämlich eine versunkene Stadt unter Wasser, in der man so einiges erleben kann: Fahrräder, ein Tischfußballtisch, Straßenlaternen und Co.! Man kann sogar ein komplett eingerichtetes Apartment erkunden.