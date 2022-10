Der Teufel soll die Sehnsucht holen

Lesung mit Maria Kandolf-Kühne und Musik von Romana Hauser am Freitag, 28. Oktober 2022, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Geschichten über Peggy Sue , deren Wurzeln nach Vorarlberg zurück reichen und die sich nach ihrer Trennung an einer Neuerfindung, ihrem Relaunch versucht. Ein musikalisch-literarisch-humorvoller Abend mit der gebürtigen Vorarlberger Autorin Maria Kandolf-Kühne und der Musikerin Romana Hauser, die Peggy Sue bei ihrem Aufbruch begleiten.

„Ich bin studierte Historikerin und Anglistin. Als gebürtige Vorarlbergerin lebe ich seit 45 Jahren in Tirol im Raum Innsbruck.

Ich schreibe Geschichten, am liebsten zusammen mit Schreibfreund*innen oder in Creative Writing Workshops wie bei Ana Znidar. Das inspiriert mich und ich freue mich, wenn ich Feedback der Mitschreiber*innen bekomme.

Ich spiele Theater bei “Theater Ohne Vorhang” in Innsbruck und gebe Lesungen. Außerdem lese ich fürs Leben gerne, weil ich da in andere Charaktere und Welten eintauchen kann. Neuerdings liebe ich Audible, weil ich da die Bücher von Menschen mit wunderbaren Stimmen und Akzenten vorgelesen bekomme.

Romana Hauser wuchs in Kössen im Tiroler Unterland auf. Sie studierte am Tiroler Landeskonservatorium und an der Universität Mozarteum.