Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

kult pur nüziders präsentiert am Sonntag, den 19. März um 16 Uhr im Seminarraum des Gemeindehaus Nüziders dieses Puppenspiel!

Ein Puppenspiel nach dem Märchen der Gebr. Grimm von und mit Christoph Bochdansky. Für große und kleine Kinder ab 4 Jahren!

Ein Märchen von einem, der bei seiner Geburt eine Glückshaut am Kopf umhatte. Als Sohn armer Leute, hatte er für seinen Start ins Leben nicht viel mehr mitbekommen. Das Glück bleibt dem Jüngling aber treu, es bringt ihn bis in des Königs Schloss, aber auch bis in die Hölle, doch er findet seinen Weg und am Ende auch seine Liebe.

Ein Puppenspiel, das mit farbenfrohen Bildern voller Blumen lockt, sogar ein Glückskäfer flattert munter darin herum, aber auch die düstere Hölle wird gezeigt, in der, dank der Großmutter des Teufels am Ende doch noch Hilfe gefunden wird. Erfolgreich kehrt der Junge zurück in seine Blumenlandschaften und zu seinem Glück.

Christoph Bochdansky versteht sein Handwerk meisterhaft, in offener Spielweise ist er mal Puppenspieler, Erzähler und übernimmt mit seinen Puppen auch sämtliche andere Rollen in der Geschichte. Seine Figuren sind allesamt von ihm selbst entworfen und gestaltet. Mit viel Humor und schauspielerischem Können entführt er in die fantasievolle Welt der Märchen.

„Ich finde ja über jedem Kind soll das Glück nur so ausgeschüttet werden, denn das Paket voll mit Hoffnung und Zuversicht, kann gar nicht groß genug sein!“

Puppenspiel, Puppen- und Bühnenbau: Christoph Bochdansky