Der Tennis-Serienmeister wurde entthront

Der TC Riefensberg gab im Finale der Wälder Tennismeisterschaft dem UTC Egg das Nachsehen.

Sibratsgfäll. An Spannung nicht zu überbieten war das Endspiel der diesjährigen Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaft im Tennis in der „Königsklasse“, der A-Liga. In der Neuauflage des Finales von 2019, das auf der Anlage des Organisators, dem TC Sibratsgfäll ausgetragen wurde, kreuzten der UTC Egg und der TC Riefensberg die Rackets. Dieses Mal hatten die Vorderwälder das bessere Ende für sich und schlugen den Favoriten mit 5:4.

Nach den Herreneinzeln lautete der Spielstand 2:2. Bei Riefensberg sorgten Klaus Bereuter und Kilian Stockklauser für die Punkte, bei den Eggern blieben Andreas Albrecht und Christoph Lang siegreich. Die Duelle der Damen gingen an Beate Dorn und Vanessa Hartmann, also an die Herausforderer. So lautete der Spielstand nach den Einzeln 4:2 für Riefensberg. Weil die Egger jedoch beide anschließenden Herrendoppel durch Christof Alster/Sebastian Meusburger sowie Andreas Albrecht/Christoph Lang für sich entscheiden konnten, musste das Damendoppel entscheiden. Hier bewiesen Beate Fink und Vanessa Hartmann Nervenstärke und fixierten den bislang größten Erfolg in der Vereinsgeschichte des TC Riefensberg.