Der Tape Moon schien hell im bugo

Glanzvoller Auftakt der „Library Sessions“ im bugo: Tape Moon begeisterte

Von eingängigen, melodiösen Titeln wie „Time is Running Out“, „In the Dream“ und „Trees“ reicht das Repertoire bis hin zu experimentellen Stücken wie „Red Bicycle“. Michael Blassnig an den Drums bearbeitet das Schlagzeug von allen erdenklichen Seiten und setzt auch mal ein unkonventionelles Schlagwerk wie ein Schlüsselbrett ein. Gängige und manchmal sperrige, wirr aneinandergereihte Beats wechseln sich ab. Joachim Huber am Bass versteht es, immer den passenden Rhythmus zu finden. Philipp Wohovsky, der auch Salonpianist und Jazz-Keyboarder unterwegs ist, spielt manchmal schwindelerregende Tonfolgen in unterschiedlichsten Höhenlagen, hebt dabei aber nicht ab, sondern findet immer wieder zur Titelmelodie zurück.