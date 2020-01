Der Tag des Herrn für Nationalsozialisten

Der einschlägig vorbestrafte Deutsche hatte Hitlers Geburtstag als Tag des Herrn bezeichnet und seinen Kollegen am 9.11.2018 auch eine frohe Reichskristallnacht gewünscht.

In Deutschland wurde der Deutsche 2016 wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Über den einschlägig vorbestraften Angestellten wurde nun am Landesgericht Feldkirch wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz eine bedingte, nicht zu verbüßende Haftstrafe von acht Monaten und eine unbedingte, zu bezahlenden Geldstrafe von 3360 Euro (420 Tagessätz zu je acht Euro) verhängt. Das Urteil in dem Schwurgerichtsprozess, das der Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig. Denn Staatsanwalt Philipp Höfle nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Der Strafrahmen betrug ein bis zehn Jahre Gefängnis. Die verhängte kombinierte Strafe entspricht 15 Monaten Haft.