Der Tabellenführer will mit Sieg an der Spitze bleiben

Bregenz Handball ist gegen den Zehnten Bärnbach/Köflich auf zwei Zähler aus.

Tabellenführer Bregenz Handball trifft am kommenden Samstag auf Bärnbach/Köflach

Nachdem Bregenz Handball in der neunten Runde der HLA Meisterliga mit einem souveränen 29:26 (12:11)-Auswärtserfolg in Krems die Tabellenspitze erobern konnte, wartet am kommenden Samstag um 19.00 Uhr in der Handball Arena mit HSG Bärnbach/Köflach der Tabellenzehnte auf die Mannschaft von Trainer Markus Burger.

Im Spiel gegen Krems erzielte Claudio Svecak den 3.000 Treffer in der laufenden HLA Meisterliga. 292 erzielte Tore, die einen Schnitt von 32,44 Toren pro Spiel ergeben, bestätigen zudem die tolle Vorstellung der Bregenzer in dieser Saison. Somit darf auf eine weitere starke Leistung gegen Bärnbach/ Köflach gehofft werden.

Burger: „Nach der Pause bedingt durch die Nationalmannschaft kommt nun der nächste steirische Gegner. Die Bärnbacher haben einige Änderungen in ihrem Team und sind noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Es sind nach wie vor sehr gute und erfahrene Spieler in ihren Reihen, die uns sicher nichts schenken werden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen und werden alles geben, um den nächsten Schritt zu machen. Das wichtigste wird sein, wieder den Rhythmus zu finden und weiter hungrig zu bleiben. Wir hoffen auf eine starke Unterstützung durch unsere tollen Fans, damit wir auch weiter ganz oben in der Tabelle stehen!“

Ralf Patrick Häusle, der bei der Nationalmannschaft im Einsatz war, zeigt sich voll motiviert: „Die Woche mit der Nationalmannschaft war wieder ein cooles Erlebnis, wir haben die Zeit optimal genutzt. Leider hat in den zwei Testspielen gegen Tschechien nicht alles geklappt, aber wir sind trotzdem zufrieden und blicken optimistisch in Richtung Europameisterschaft. Mit Bärnbach kommt ein harter Gegner zu uns nach Bregenz, die einen guten Tormann und eine gute Rückraumreihe haben. Für uns wird es wichtig sein, dass wir ihre Schlüsselspieler in den Griff bekommen und unser Spiel durchziehen. Dann können wir uns auch weiterhin vorne in der Tabelle festsetzen.“

10. Saisonspiel

Bregenz Handball : HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach

Samstag, 13.11.2021, 19:00 Uhr

Bregenz, Handball Arena

Alle Details zum Spielplan