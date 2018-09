Der Tabellenführer kommt in die Feldkircher Vorarlberghalle

Mit Pustertal gastiert der AHL-Spitzenreiter bei der VEU Feldkirch.

Am Wochenende steigen in der Feldkircher Vorarlberghalle zwei Spitzenspiele. Mit den Pustertaler Wölfen ist am Samstag der Tabellenführer zu Gast. Ein Duell das einige Brisanz mit sich bringt, war es ja die Mannschaft aus Bruneck der man in der vergangenen Saison im Play Off Duell unterlag. Die VEU Cracks haben also noch die ein oder andere Rechnung mit den Südtirolern offen.