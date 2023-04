Der SV typico Lochau ist wieder Tabellenführer in der Vorarlbergliga

„Spitzenreiter, Spitzenreiter!“, tönt es nach dem deutlichen 3:0 Heimsieg des SV typico Lochau gegen den SC Fußach durchs Stadion Hoferfeld. Damit steht man am 22. Spieltag wieder an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga.

Rund 300 Zuschauer erlebten ein abwechslungsreiches, kampfbetontes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. Doch die Lochauer schossen die Tore: Marcel Ladinek mit einem Lattenpendler in der 44. Minute kurz vor der Halbzeitpause, Paradestürmer Nicolai Bösch mit einem sehenswerten Hechtkopfball in der 74. Minute sowie der Winterneuzugang Mete Dastan, der in der 89. Minute den Sack endgültig zumachte. „Es war schlussendlich ein verdienter Arbeitssieg gegen einen guten Gegner und auf einem schwer bespielbaren Platz“, so Trainer Aydin Akdeniz.

Mit diesem Sieg holte sich der SV typico Lochau mit 47 Punkten und dem imposanten Torverhältnis von 61:25 Toren wieder die Tabellenführung in der Vorarlbergliga zurück, da der FC Alberschwende, wie die Lochauer eine Woche zuvor, in Bezau mit 1:2 die erste Niederlage in der laufenden Spielsaison einstecken musste. Auf dem 3. Platz „lauert“ weiterhin der FC Hörbranz mit 45 Punkten. Das mit Spannung erwartete, große Leiblachtalderby findet am Samstag, dem 13. Mai, in Lochau statt.