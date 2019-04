Der SV typico Lochau holt mit dem 3:1 gegen Feldkirch den ersten „Dreier“

Lochau. Die Fans im Stadion Hoferfeld können sich freuen. Mit einem verdienten 3:1 gegen BW Feldkirch holte der SV typico Lochau im Frühjahr nun endlich den ersten „Dreier“. Auch für die 1b-Mannschaft gab es im Vorspiel mit dem 3:3 gegen Rankweil 1b einen Punkt.

Nahtlos schloss die Kampfmannschaft um Cheftrainer Aydin Akdeniz und Co-Trainer Robert Brzaj an die tollen Leistungen in den letzten drei Spielen an. Man dominierte die erste Halbzeit ganz klar, und es ging mit 2:0 in die Pause. Torschützen waren Robin Lhotzky und Fabio Feldkircher aus einem Elfmeter. In der zweiten Halbzeit erhöhte Semih Yasar auf 3:0 Toren. Dann ließ das Team merklich nach, Feldkirch kam auf, doch zu mehr als dem 3:1 Anschlusstreffer reichte es nicht. Andererseits konnten die Lochauer zahlreiche gute Konter nicht nützen.