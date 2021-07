Der SV typico Lochau gewinnt in Bezau mit 2:0 Toren

Lochau. Mit einem erfolgreichen 2:0 Arbeitssieg gegen den VfB Bezau gewann der SV typico Lochau auch das zweite Spiel in der neuen Meisterschaft. Bereits am Dienstag, dem 27. Juli um 19 Uhr, empfängt der SV typico Lochau BW Feldkirch zum nächsten Heimspiel.

Es wurde das erwartet schwere Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Achstadion in Bezau. Der Wälderclub mit seinen vier Brasilianern in der Offensive wollte nach dem 2:2 Meisterschaftsauftakt-Remis im Wälderderby in Alberschwende nun den ersten Sieg vor heimischem Publikum einfahren, die Tore aber schossen die Lochauer. In der 34. Minute war es Raphael Mathis der nach einem Freistoß von Stefan Maccani zur 1:0 Führung abstaubte. In der 89. Minute sorgte der Lochauer Torjäger Stefan Maccani mit seinem schönen Tor zum 2:0 für die Entscheidung.