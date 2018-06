Der summende Honiglieferant

„Tag des offenen Bienenstocks“ an zwei Schauplätzen in Lustenau.

Lustenau Wer schon immer in einen Imkeranzug schlüpfen und Bienenvölker hautnah erleben wollte, hatte letzten Sonntag in Lustenau Gelegenheit dazu. Im Rahmen der Umweltwoche Vorarlberg wurde zum „Tag des offenen Bienenstocks“ geladen. Alle Fragen rund um das Bienenvolk beantworteten Martin Alfare und Marlene Ratz an zwei Standorten. Bei Sonnenschein und Honigbrot wurden die fleißigen Insekten beobachtet und die Herstellung des süßen Goldes näher unter die Lupe genommen.

Seit fünf Jahren beherbergt Martin Alfare tausende Bienen in seinen Garten in der Forststraße. „Ich habe mit meiner Tochter ein gemeinsames Hobby gesucht“, erinnert sich Alfare zurück. Aus dem kleinen Hobby ist mittlerweile eine große Heimstätte für die Honigerzeuger geworden. In einem einzigen Bienenstock befinden sich 20.000 bis 60.000 Bienen. In Alfrares Holzhütte summen 14 dieser Völker. In Österreich allein gibt es 700 Arten von Bienen. „Nur zwei davon produzieren Honig“, erklärt der Experte. „Wir züchten die Carnica.“