Der Steuerfahndung sind ein paar dicke Fische ins Netz gegangen

Die Steuerfahnder des Amts für Betrugsbekämpfung haben im vergangenen Jahr 157 Fälle abgeschlossen und dabei 30 Millionen Euro an Steuernachzahlungen eingetrieben.

Gastronomie, Bau und Kurzarbeit

Den Großteil der Fälle habe es im Getränkegroßhandel, der Gastronomie und im Bauwesen gegeben, so Brunner. Auch Betrug mit Coronahilfen und Kurzarbeit beschäftigte 2022 die Fahnder. Als Beispiel wurde eine oberösterreichische Putzfirma genannt, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pandemie in die Kurzarbeit geschickt und 3 Mio. Euro an Covid-19-Förderung erhalten, gleichzeitig aber 2020 einen ähnlichen Umsatz wie 2019 erzielt habe. Aufträge wurden dabei an Subunternehmen vergeben, die die Mitarbeiter wiederum schwarz beschäftigten, erklärte der Leiter der Abteilung Steuerfahndung im Amt für Betrugsbekämpfung, Christian Ackerler.