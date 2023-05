Größte börsennotierte Firmen mit Rekordgewinnen

Die im Börsenindex ATX notierten Unternehmen weisen zusammen heuer eine Rekord-Gewinn aus, zeigt der am Donnerstag veröffentlichte AK.Dividenden.

Wenn noch die voestalpine, AT&S und Do&Co dazukommen, dürften in Summe mehr als 6 Mrd. Euro an die Aktionäre der 20 ATX-Firmen fließen, das wäre drei Mal so viel wie im langjährigen Schnitt, erwartet die Arbeiterkammer. Die Gewinne der 20 Unternehmen dürften sich auf über 15 Mrd. Euro summieren.