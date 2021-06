Der Spielplatz St. Annastraße

Bludenz. Unendlich viele schöne Kindheitserinnerungen ranken sich um den Spielplatz in der Bludenzer St. Annastraße. Denn schon die Eltern der Kinder, die jetzt hier fröhlich herumtoben, haben den Spielplatz als Kinder unsicher gemacht.

Der Spielplatz St. Anna liegt etwas verborgen gegenüber dem Oberen Tor und hinter dem Bludenzer Rathaus. Er ist von Mauern und Hecken umgeben und bildet dadurch eine kleine Spieloase mitten in der Bludenzer Innenstadt. Der Spielplatz bietet unterschiedlichste Spielgeräte für kleine und große Kinder. Durch den überwachsenen Gehweg mit Sitzbänken am Rande ist dieser Freiraum aber auch ein beliebter Treffpunkt und Erholungsort für Bludenzerinnen und Bludenzer aller Altersgruppen.



Der Spielplatz bietet auf der oberen Ebene Spielgeräte für kleinere Kinder wie Sandkasten, Gigagampfa und schwenkbarem Kran. Mit der großen, geschwungenen Rutsche gelangt man in die untere Ebene, wo für die älteren Kinder ein Spielehaus mit Hängebrücke, eine kleine Kletterwand und viele Büsche zum Verstecken warten. Es gibt aber natürlich auch noch eine Schaukel und sogar ein Karussell.