Der Spielboden läutet Herbstprogramm ein

Nach der Sommerpause startet in Kürze das neue Spielboden-Programm.

Dornbirn. Bis 15. September ist der Dornbirner Spielboden noch in der Sommerpause. Gestartet wird dann mit den Österreichischen Meisterschaften im Poetry Slam. „Ein weiteres, humorvolles Highlight wird im September außerdem das Gastspiel von Grissemann & Dolezal auf das wir uns besonders freuen“, so Michael Fritz vom Spielboden-Team. Aber auch „dazwischen“ erwartet Kulturliebhaber wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Nach über zehn Jahren findet die österreichische Meisterschaft im Poetry Slam wieder in Vorarlberg statt. Vom 15. bis 17. September werden die österreichischen Meisterinnen und Meister in den Bereichen Team, U20 und Einzel gekürt. Das Format Poetry Slam ist eine Erfolgsgeschichte und seit 2017 ist Poetry Slam Kulturerbe der UNESCO. Das Format lebt von seiner Vielseitigkeit und Publikumsinteraktion. „Die Poetinnen und Poeten werden ihre selbst geschriebenen Texte performen und das Publikum entscheidet dabei über Finalisten und die späteren österreichischen Meister“, so Fritz.

Auch im Spielboden-Kinosaal sind im September spannende Abende garantiert. So läuft ebenfalls am 15. September „Neue Spielräume: Herbert Langthaler – Krieg ist Krieg“. Unter diesem Slogan gingen im März 2022 Aktivisten in Wien auf die Straße um gegen die Ungleichbehandlung von Ukrainischen „Vertriebenen“ und Schutzsuchenden aus anderen Herkunftsstaaten zu protestieren. Worin diese Ungleichbehandlung besteht, wie sie begründet wird und welche (europa)rechtlichen Grundlagen dahinterstehen, darüber gibt die Veranstaltung Ein- und Überblick. Ein zweites Thema wird der brutale Grenzeisatz der polnischen und litauischen Exekutive und illegale Pushbacks gegen Schutzsuchende an der EU-Außengrenze sein. Dieser wird im Kontext der Externalisierung- und Abschottungspolitik der EU, als auch der weaponization von Geflüchteten durch autoritäre Regime diskutiert. Herbert Langthaler ist Sozialanthropologe und Journalist, Gründungsmitglied und langjähriger Mitarbeiter der „asylkoordination österreich“.