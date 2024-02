„Der Sommer war sehr groß“

In der Villa Falkenhorst wird am 29. Februar die erste Ausstellung ihres hochkarätigen Frühjahrsprogrammes eröffnet:



Besondere Blickwinkel

Die studierte Architektin Karin Lässer hat sich in der Kunstszene einen Namen gemacht durch ihre einzigartigen, von der Architektur inspirierten Werke. Im Zentrum ihrer Arbeiten stehen Flächen und Körper, das Zusammenspiel von Form, Raum und Ordnung: durch Addieren, Subtrahieren und Unterbrechen von Flächen, das Schaffen von Räumen losgelöst von den Vorgaben der Architektur. „Das ermöglicht mir, zu der Seele der Körper vorzudringen“ so die Künstlerin „Manchmal ist es der Blick, der an einem Detail hängen bleibt, einer Putzfläche, einer alten verwitterten Holzoberfläche, rostigem Stahl, samtig wirkend und matt, abgebröckelte Putzschichten.“

Ihre Arbeiten entstehen in einem langsamen Prozess durch das Auftragen von Farben in Schichten, dem Verdecken, dem partiellen Abnehmen von Farbe und dem darüber Lasieren – stets auf der Suche.