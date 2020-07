Der Sommer ist da!!!

Sommerferienprogramm im Jugendhaus K9

Frastanz. Auch im Jugendhaus K9 ist der Sommer angekommen. Auf Grund der langen Schließung während des Corona Lockdowns öffnet das Jugendhaus während den gesamten Sommerferien mit verlängerten Öffnungszeiten. Die genauen Zeiten sind auf der Homepage www.jugendhausk9.at zu finden. Außerdem bietet das Jugendhaus ein umfangreiches Sommerferienprogramm für Jugendliche an.

Am Donnerstag, den 13.08.2020 findet eine Fahrradtour für Jugendliche ab 12 Jahren statt. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr beim Jugendhaus K9. Anmeldeschluss ist der 06.08.2020. Den Fluss- und Berglandschaften sanft entlanggleiten und mit jedem Tritt in die Pedale den Alltag hinter sich lassen. Wir fahren gemeinsam zu einem gemütlichen Grillplatz, wo ihr mit Würstel & Co. verwöhnt werdet.