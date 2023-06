Der Sommer hält Einzug im Spielboden

Ab sofort gibt es im Spielboden alle Veranstaltungen Outdoor.

Dornbirn. In der Kalenderwoche 25 passt sich der Dornbirner Spielboden dem schönen Wetter an und die Bühne wird kurzerhand auf die schattige Spielboden-Terrasse verlegt. Bis zur Sommerpause am Samstag, 15. Juli bietet die Dornbirner Kulturstätte noch Kabarett, Literatur, Konzerte und Filmvorführungen unter freiem Himmel an.

Los geht es diesen Donnerstag, 22. Juni (ab 19.30 Uhr) mit dem legendären Sommerquartier Pub Quiz. Teams von bis zu sechs Personen müssen im klassischen Quizformat mehrere Runden offene Fragen zu diversen Themengebieten beantworten, können sich dabei aneinander messen und um den Preis des Abends spielen. Gemeinsam wird ganz in britisch-irischer Manier gerätselt, gepunktet, gequatscht und getrunken.

Am Freitag, 23. Juni (17 Uhr) lädt das Spielboden Sommerquartier dann zur „This Is Africa Party“ mit dem Liveact „Adasamma“. Die Band “Adasamma” kommt direkt aus Ghana für ihren ersten Live- Auftritt in Europa und sorgt für afrikanisches Open Air Feeling auf der Spielboden Terrasse. In ihrer Musik verbinden die sechs Musiker Elemente der ghanaischen Highlife Musik mit Jazz, RnB und Afrobeats. Der afrikanische Abend wird außerdem durch einen Trommel Workshop mit Pape & Ibou Sene (von 17-19 Uhr) für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren und afrikanischem Essen von Mama Lisi abgerundet.

Prämiertes-Kino im Spielboden