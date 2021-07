Der Sommer ganz im Zeichen von Musik, Tanz und Film

Das Sommerquartier im Spielboden lockt wieder mit spannenden Programmpunkten.

Dornbirn. Das Sommerquartier ist mit maschek, Marei Spaemann und Blonder Engel im Dornbirner Spielboden erfolgreich gestartet. „Es warten aber noch einige besondere kulturelle Höhepunkte im Juli auf unsere Besucher“, so Michael Fritz vom Spielboden-Team. Und zeigt sich zudem optimistisch: „Obwohl der Wetterbericht nicht gerade berauschend ist, sind wir zuversichtlich, noch viele Abende auf der Terrasse zu verbringen – bei Schlechtwetter müssen wir eh in den Saal ausweichen.“

Es ist ordentlich was los im Spielboden „Sommerquartier“. Diese Woche erwartet die Besucher mit „Lange finger, schnelle Füße und allerhand Verdrehtes“ Tanz-Kino der besonderen Art. Kleine und große Schüler betanzen darin Orte und Plätze Dornbirns mit märchenhaften, wilden und groovigen Choreografien von klassisch bis urban. Ein Film über die Kunstform Tanz, die bekannte und ungewöhnliche Orte unserer Stadt in ein neues Licht taucht und lebendige Spuren hinterlässt. Der Rest der Spielboden-Woche steht dann ganz im Zeichen der Musik. Mit den Konzerten Blind Butcher, Catastrophe & Cure und Inverno + Rusty Roosters kommen Musikliebhaber voll auf ihre Kosten.

Am Sonntag gibt es in Kooperation mit pro mente Vorarlberg spannendes Spielbodenkino. Bildgewaltig und atmosphärisch dicht zeigt Regisseur Gregor Schmidinger in seinem ersten Langfilm Nevrland den Prozess des sexuellen Erwachens und der Selbstfindung als existentiellen Trip, in dem die Grenzen zwischen Realität und Fantasie immer mehr verwischen.

Kommende Woche folgen dann nach einer Lesung mit Stefanie Sargnagel und Jam on Poetry am Freitag, am Samstag das große Finale in Form vom Spielboden-Sommerfest. So laden „Gaul und Hase Nagobert“ ab 15.00 Uhr zum lockeren Singen für Kinder und die ganze Familie und ab 20.00 Uhr legt Ausnahmekünstler Onk Lou mit „Quarterlife“ sein zweites Album vor und sorgt garantiert für Gänsehaut. Zur Seite stand ihm dabei Kevin Lehr, selbst sehr erfolgreich mit seinem Produzentenprojekt „Lost“. Gemeinsam haben sie mit „Quarterlife“ ein wunderbares Werk geschaffen, das seinesgleichen sucht. „Mal soulig, mal verträumt, dann wieder dancy und rockig und durch die Bank gehaltvoll schrauben sich die Songs in den Gehörgang der Zuhörer und nachdem die 10 Songs vorbei sind hat man nur einen einzigen Gedanken: Repeat!“ verspricht Michael Fritz.