Der Sommer 2021 kann kommen

Bludenz. Die Stadt Bludenz bietet auch dieses Jahr in den ersten acht Wochen der Sommerferien eine Ferienbetreuung an. Rund 1.600 Kinder und Jugendliche besuchen die Kindergärten und Schulen in der Stadt Bludenz.

Für viele Eltern ist es beruhigend zu wissen, dass die Ferienbetreuung gesichert ist.

Verschiedenste Aktivitäten, Spiel, Spaß und Ferienstimmung warten beim Sommerkindergarten, der Waldwoche und der Sommer-Schülerbetreuung auf die Kinder. „Es freut mich sehr, dass wir auch mit den heurigen Sommerangeboten den Eltern Planungssicherheit und den Kindern eine tolle Zeit anbieten können.“, so der zuständige Bildungsstadtrat Bernhard Corn.

Der Sommerkindergarten findet in der Zeit von 12. Juli bis 3. September 2021 statt. Kinder, die bereits einen Bludenzer Kindergarten besuchen, können daran teilnehmen. Parallel zum Sommerkindergarten gibt es heuer wieder von 12. bis 16. Juli die Waldwoche. Zudem wird für Schülerinnen und Schüler von 12. Juli bis 3. September eine ganztägige Schülerbetreuung angeboten.

Sommerkindergarten:

Juli bis 3. Sep. 2021 – im Kindergarten Susi Weigel (Rungelinerstraße 14)

Vormittagsmodul (7 bis 13 Uhr) € 2,55

Nachmittagsmodul (13 bis 17 Uhr) € 1,70

Mittagessen € 5,64

Waldwoche:

Juli bis 16. Juli 2021 – im Waldkindergarten oberhalb des Klosterbühels

Tägliche Betreuung von 7.30 bis 13 Uhr € 20,00

nicht tageweise und auch nicht in Kombination mit Sommerkindergarten buchbar

Schülerbetreuung:

Juli bis 3. Sep. 2021 – in der Volksschule Obdorf (Obdorfweg 19)

Vormittagsmodul (7 bis 13 Uhr) € 3,60

Nachmittagsmodul (13 bis 17 Uhr) € 2,40

Mittagessen € 6,23

Zur Unterstützung der Familien werden die Betreuungskosten zu 50 % vom Land Vorarlberg gefördert. Bei den oben angeführten Tarifen wurde dies bereits berücksichtigt.

Die Anmeldungen für alle Sommerangebote nimmt die Sozialabteilung der Stadt Bludenz gerne in der Zeit von 3. Mai bis 20. Juni 2021 entgegen.

Zur Vermeidung der sozialen Kontakte findet die Anmeldung dieses Jahr online statt. Die Anmeldebogen finden Sie unter www.bludenz.at/ferienbetreuung. Die ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte an familie@bludenz.at. Es wird für jedes Kind ein eigener Anmeldebogen benötigt. Die Empfangsbestätigung erfolgt ebenfalls per Mail. Die Abrechnung erfolgt im Nachhinein. Die Anmeldung ist aber auf jeden Fall verbindlich.

Wegen der COVID-19-Pandemie sind Änderungen aufgrund neuer Bundes- oder Landesvorgaben jederzeit möglich.