Der Skiverein für Groß und Klein

SV Tisis: Über 650 Mitglieder und die meisten Teilnehmer an Vereinsmeisterschaften

FELDKIRCH Der Stadtteil Tisis hat knapp fünfeinhalbtausend Einwohner und sage und schreibe 655 Mitglieder im Schiverein. Man könnte meinen, etwa jeder achte Tisner ist im Schiverein – doch der beliebte Verein hat natürlich auch noch Mitglieder über den Ortsteil hinaus. Auch das Coronavirus konnte die Lust am Skifahren und der Bewegung an der frischen Luft der zahlreichen Mitglieder des familienfreundlichen Skiverein Tisis nicht bremsen.

Oberstes Vereinsziel des Schivereins Tisis ist, den Wintersport in der Region mit allen damit verbundenen Aktivitäten zu fördern. Er bietet Skikurse, fördert die Jugend durch Skitraining und hat außerdem seit 1973 auch eine eigene Vereinshütte auf dem Älpele. Obwohl die Tisner Schihütte in keinem Skigebiet liegt, wird sie dennoch sehr engagiert betrieben und von den Vereinsmitgliedern das ganze Jahr über liebevoll gepflegt.

Die Skikurse und Trainings des SV Tisis finden zumeist im naheliegenden Brandnertal statt. Neben dem Rennsport liegt dem Schiverein ganz besonders die Förderung des Breitensports am Herzen. „Sehr wichtig ist uns unser Nachwuchs, der den Verein weiterleben lässt. Dank engagierter Trainer konnten wir bis vor Corona eine ständig wachsende Anzahl von Kindern in den Skikursen und viele neue Mitglieder begrüßen“, freut sich Obfrau Andrea Zelzer , die den Verein nun schon 10 Jahre lang führt.

Nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr hindurch bietet der Schiverein Tisis seinen Mitgliedern ein sehr abwechslungsreiches sportliches und geselliges Freizeitprogramm. Die Schihütte des Vereins ist regelmäßig im Frühjahr Ziel des Älpele-Laufs und lädt die Mitglieder auch im Sommer zu Bergsportaktivitäten ein. Auf dem beliebten Maskenball, gemeinsamen Rodelabenden oder der Sonnwendfeier kommt der Spaß nicht zu kurz. Auch die Umwelt liegt dem Schiverein am Herzen, der sich im Frühjahr traditionell an der Landschaftsreinigung und im Sommer an Frondiensten am Älpele beteiligt.