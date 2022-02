Der siebente Heimsieg in Folge ist zum Greifen nahe

Die Dornbirn Lions sind gegen das Schlusslicht Vienna der ganz klare Favorit.

Nach zwei Spielabsagen greifen die Raiffeisen Dornbirn Lions wieder ins Geschehen der Basketball Bundesliga ein. Am kommenden Samstag, den 19.2.2022 haben die heimischen die Basket Flames Vienna zu Gast in der Ballsporthalle. Spielbeginn ist wie immer um 18.30 Uhr .

Für die Löwen, die derzeit auf dem 2. Tabellenplatz in der Conference West und damit voll auf Play-Off-Kurs liegen, geht es gegen den Tabellenletzten darum, die stolze Heimserie von sechs Siegen nicht abreißen zu lassen und hinsichtlich Qualifikation für die Play-Offs auf Kurs zu bleiben. Da die Teams an der Spitze sehr eng beieinander liegen, sind die sogenannten Pflichtsiege besonders wichtig. Das sieht auch Headcoach John Tsirogiannis so: